Giuseppe Conte incontra ArcelorMittal: "Premesse per l'ingresso pubblico" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Non dovete pensare che l’incontro è stato per negoziare i dettagli, però è stato un incontro utile per ribadire le linee strategiche di fondo di questo negoziato”.Così il premier Giuseppe Conte, dopo l’incontro con i vertici di ArcelorMittal nell’ambasciata italiana a Londra.“Ci siamo aggiornati - ha spiegato il premier ai cronisti davanti all’ambasciata -. Ovviamente ci sono i rispettivi staff dei negoziatori e gli staff legali che stanno lavorando. Si sta definendo il piano industriale. Si stanno creando le Premesse per l’ingresso del pubblico”.“Ci siamo soffermati molto - ha sottolineato il presidente del Consiglio - anche su aspetti tecnici per quanto riguarda la transizione energetica. Lo abbiamo detto subito: vogliamo che questo sia uno degli stabilimenti più innovativi al mondo per ... huffingtonpost

