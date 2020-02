Diletta Leotta fidanzata con Daniele Scardina, chi è il pugile conosciuto come King Toretto (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina, il pugile di Rozzano conosciuto anche con il nome di King Toretto. La loro storia è stata ormai ufficializzata durante la scorsa estate, sebbene all'inizio entrambi hanno tenuto stretto riserbo sulla relazione appena nata. Pronta per Sanremo 2020, la conduttrice di DAZN oggi è radiosa accanto al nuovo amore dopo la fine della storia con l'ex Matteo Mammì. fanpage

alaffranchi : Il resto della serata Giovani: Eugenio in via di Gioa vs Tecla; Fadi vs Leo Gassmann Tiziano Ferro: Nel blu dipinto… - stegian67 : Si presenta in hotel e dice di essere il fidanzato di Diletta Leotta: ricoverato - - Goliapetrini1 : @mignoloeprof Diletta Leotta. Mi accontenterei pure di una pomiciata in silenzio. -