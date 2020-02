Conte ai governatori leghisti | | Fidatevi delle autorità sanitarie e

Conte ai governatori leghisti:<br> "Fidatevi delle autorità sanitarie e scolastiche" (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Premier Giuseppe Conte, che stamattina ha incontrato il Primo Ministro britannico Boris Johnson a Londra, per la prima volta dopo la Brexit, ha parlato con i giornalisti i quali gli hanno ovviamente chiesto cosa direbbe ai governatori delle regioni del Nord che ieri hanno chiesto di non far rientrare a scuola gli studenti che sono stati di recente in Cina. Coronavirus, i governatori leghisti chiedono di isolare gli alunni che tornano dalla Cina I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige chiedono di estendere l'isolamento anche ai bambini tornati dalla Cina per il pericolo coronavirus. Il Presidente del Consiglio ha detto:"Ci dobbiamo fidare delle autorità scolastiche e sanitarie. Se ci dicono che non ci sono le condizioni per il provvedimento in discussione, invito i governatori del ... blogo

