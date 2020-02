Borsa di Tokyo apre in calo dello 0,40

Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, malgrado la ripresa degli indici azionari Usa. A pesare restano i timori degli investitori sulla diffusione del Corona virus cinese e sul suo impatto sull'economia globale. In apertura il Nikkei fa segnare una variazione negativa dello 0,40% a quota 22.880,12, con una perdita di 91 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 108,60 e a 120,10 sull'euro.(Di martedì 4 febbraio 2020) Ladiinizia gli scambi col segno meno, malgrado la ripresa degli indici azionari Usa. A pesare restano i timori degli investitori sulla diffusione del Corona virus cinese e sul suo impatto sull'economia globale. In apertura il Nikkei fa segnare una variazione negativa0,40% a quota 22.880,12, con una perdita di 91 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 108,60 e a 120,10 sull'euro.(Di martedì 4 febbraio 2020)

