Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: arriva il forfait di Veronika Vitkova (Di martedì 4 febbraio 2020) Veronika Vitkova non prenderà parte agli imminenti Mondiali di Anterselva a causa dei persistenti problemi di salute. La trentunenne ceca durante l’autunno ha dovuto fare i conti con ripetuti malanni alle vie respiratorie, che ne hanno condizionato la preparazione all’attuale inverno. Nella tappa inaugurale di Östersund, Vitkova ha partecipato alla sprint, conclusa in quarantacinquesima posizione, e all’individuale, durante la quale si è ritirata. A questo punto ha deciso di prendersi una pausa per migliorare la propria condizione atletica, ma dopo aver fatto il suo ritorno in gara a Jablonec nad Nisou a inizio gennaio nel circuito interno della Repubblica Ceca, ha riscontrato come il suo fisico faticasse a reggere gli sforzi. Oggi è arrivata la decisione di dare forfait ai Mondiali di Anterselva. Nell’arco della propria carriera, la boema non aveva mai rinunciato al grande appuntamento ... oasport

Eurosport_IT : Dorothea #Wierer sulle nevi di Anterselva, ecco perché l'azzurra può fare la storia ai Mondiali di Biathlon... ???????… - MIiracleAligner : Tra un po' ci sono i mondiali di biathlon MI TREMA IL CULO - BonzoMassimo : RT @Eurosport_IT: Dorothea #Wierer sulle nevi di Anterselva, ecco perché l'azzurra può fare la storia ai Mondiali di Biathlon... ??????? #Eur… -