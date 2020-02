Barcellona, ennesimo stop per Dembélé: Setien di nuovo in emergenza (Di martedì 4 febbraio 2020) Il francese si è fermato durante il primo allenamento dopo il rientro. In attesa di ulteriori accertamenti, il tecnico chiede gli straordinari ai suoi attaccanti. foxsports

ilbaku : @AntonioCorsa Appunto. Il Barcellona non si è mai filato il calcio italiano e i suoi allenatori, nemmeno quello più… -