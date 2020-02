Alessandra Cataldo è la compagna di Morgan, terzo bebè in arrivo dopo le figlie da Asia Argento e Jessica Mazzoli (Di martedì 4 febbraio 2020) Due ex compagne illustri, due figlie e un bimbo in arrivo dall'attuale fidanzata Alessandra Cataldo: la vita sentimentale di Marco Castoldi in arte Morgan è sempre stata al centro del gossip, tanto che stavolta il cantante preferisce mantenere il massimo riserbo sull'attuale relazione. Morgan parteciperà a Sanremo 2020 in coppia con Bugo. fanpage

