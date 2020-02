Abetone: sciatrice contro un albero. Ricoverata a Careggi in codice rosso (Di martedì 4 febbraio 2020) Ha 44 anni: è stata trasportata in codice rosso, con l'elisoccorso, all'ospedale fiorentino di Careggi in seguito a incidente mentre sciava all'Abetone (Pistoia). Da quanto ricostruito la sciatrice è finita fuori pista e poi è andata a sbattere contro un albero. Dopo il primo soccorso è stata trasportata a Careggi dall'elicottero Pegaso firenzepost

toscanamedianew : Si schianta contro un albero, grave sciatrice | Cronaca ABETONE-CUTIGLIANO -