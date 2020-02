Warcraft 3: Reforged massacrato dagli utenti su Metacritic (Di lunedì 3 febbraio 2020) Warcraft 3 Reforged attualmente detiene il punteggio utente più basso di qualsiasi gioco su Metacritic.Ora che i fan hanno trascorso alcuni giorni con il remaster del classico RTS del 2002, oltre 17.000 giocatori si sono riversati sul sito per protestare per una serie di problemi, da feature mancanti e promesse non mantenute a problemi di connettività.Con quasi 30 volte più recensioni negative di quelle positive, il punteggio medio degli utenti è solo 0,5.Leggi altro... eurogamer

