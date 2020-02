Tre potrebbe aggiungere presto nel proprio listino l’atteso smartphone di Samsung (Di lunedì 3 febbraio 2020) Samsung Galaxy Z Flip, il secondo smartphone pieghevole del produttore sudcoreano, potrebbe essere presto disponibile con Tre Italia. L'articolo Tre potrebbe aggiungere presto nel proprio listino l’atteso smartphone di Samsung proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Nmarru : @giovanni_barba @gbponz @LorenaLVilla Priorità assoluta il mare.... infatti per me Portogallo vorrebbe dire o cost… - tildeblonde : RT @alessiarotta: L’Italia che sta dimostrando in queste ore di essere un grande Paese, potrebbe esserlo ancora di più se decidesse di inve… - Mondo3 : Non c'è nulla di ufficiale né di ufficioso. Ma per i clienti #3Italia potrebbe arrivare una bella sorpresa a listin… -