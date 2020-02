The Wonderful 101 su Switch, PC e PS4: la campagna Kickstarter è realtà e in poche ore supera i $500.000 raccolti (Di martedì 4 febbraio 2020) L'annuncio sembrava nell'aria da ormai alcuni giorni e finalmente le preghiere di tanti fan di Platinum Games sono state ascoltate e il loro desiderio è praticamente esaudito. The Wonderful 101 sarà una ex esclusiva Wii U e si prepara ad arrivare su Switch, PC e PS4.Sono queste le piattaforme finora confermate all'interno della campagna Kickstarter. Xbox One starà a bocca asciutta? Forse, o forse sarà successivamente protagonista di uno stretch goal esattamente come per la versione PC e quella PS4. La campagna di crowdfunding è stata infatti lanciata con l'obiettivo di raggiungere $50.000 per il lancio della sola versione Switch.I fan erano così desiderosi di vedere la realizzazione del progetto che il primo obiettivo è stato raggiunto in appena mezz'ora. Il stretch goal successivo riguardava la versione PC, e anche in questo caso la cifra di $250.000 è stata facilmente raggiunta. ... eurogamer

maytasha07 : RT @NintendoHall: The Wonderful 101: Remastered, il titolo in arrivo su Nintendo Switch grazie ad una campagna #Kickstarter - maytasha07 : RT @NintendoHall: The Wonderful 101: Remastered, il titolo in arrivo su Nintendo Switch grazie ad una campagna #Kickstarter - Princess_DaisyU : RT @NintendoHall: The Wonderful 101: Remastered, il titolo in arrivo su Nintendo Switch grazie ad una campagna #Kickstarter -