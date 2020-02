Tennis, ATP Pune 2020: i risultati del primo turno. Avanzano Troicki e Caruso, fuori Karlovic e Fabbiano (Di lunedì 3 febbraio 2020) La giornata odierna ha inaugurato il Maharashtra Open 2020, torneo ATP 250 che si disputa a Pune (India). Sui campi in cemento del Mhalunge Balewadi Tennis Complex si sono disputati quattro incontri del primo turno: oltre alla netta sconfitta di Thomas Fabbiano contro Yuichi Sugita e al successo in rimonta di Salvatore Caruso contro Ramkumar Ramanathan, sono andati in scena altri due match che vi raccontiamo di sotto. Il primo eliminato della rassegna di Pune è il croato Ivo Karlovic, numero 121 del ranking, che è stato sconfitto in appena un’ora e cinque minuti di gioco dal tedesco Cedrik-Marcel Stebe, numero 149 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4. Termina subito dunque l’avventura indiana del quarantenne di Zagabria, che nella scorsa edizione si era spinto fino alla finale ottenendo il primato di Tennista più anziano ad aver raggiunto un ultimo atto del ... oasport

