Spal, comunicato ufficiale: silenzio stampa per tutta la settimana (Di lunedì 3 febbraio 2020) silenzio assoluto in casa Spal fino alla sfida contro il Sassuolo: ecco la nota ufficiale della società ferrarese La Spal, dopo il pesante KO contro la Lazio, ha optato per un silenzio stampa che terminerà soltanto in occasione della conferenza stampa pre-Sassuolo di Semplici. «S.P.A.L. srl comunica che tutti i propri tesserati non rilasceranno dichiarazioni fino a sabato 8 febbraio, giorno in cui il tecnico biancazzurro Leonardo Semplici terrà la conferenza stampa di presentazione della gara Spal-Sassuolo. La decisione societaria è maturata al fine di dedicare ogni energia solo ed esclusivamente alla prossima gara di campionato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

