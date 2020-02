Si bagna i pantaloni di proposito e poi va a scuola con la figlia: ecco perché (Di lunedì 3 febbraio 2020) Quella di cui vi parlerò oggi è una storia molto bella e di grande esempio di educazione infantile, che arriva proprio da questo papà che risolve un piccolo problema con la sua figlioletta. Ben Sowards, è il padre della piccola Valerie una bambina di 6 anni che frequenta la scuola elementare. Un giorno i genitori della bambina Ben e Connie, vengono convocati con urgenza a scuola e così si apprestano immediatamente a raggiungere L'istituto che frequenta la loro bambina, pensando che fosse qualcosa di grave. Ma una volta che sono lì, trovano la loro piccola Valerie in un angolo, costernata e affranta per quello che le era successo. Continua… Quando i genitori chiedono alla bambina cosa fosse successo, notano che la piccola non riuscendo a trattenersi si era fatta pipì addosso. Questo era motivo di forte imbarazzo, Valerie non aveva il coraggio di tornare dai suoi amici per paura di ... howtodofor

