Serena Enardu e Pago finalmente insieme: la reazione choc del cantante (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago finalmente insieme grazie al Grande Fratello Vip: il cantante, però, ha molti dubbi sulla relazione e si ferma Serena Enardu e Pacifico Settembre, Fonte: Instagram (screenshot) La bellissima Serena Enardu e il suo grande amore Pago si sono finalmente riavvicinati, ma il noto cantante sardo ha diversi dubbi: ecco la reazione che nessuno si aspettava. Dopo l’ingresso di Serena nella Casa, come sicuramente i tanti affezionati fan del Grande Fratello Vip sicuramente già sapranno, l’imprenditrice e il cantante hanno trascorso una calda notte lontano dalle telecamere. Per la coppia il momento è stato magico e, come si poteva già intuire dell’ingresso di Serena, i due hanno dimostrato il loro amore senza freni. Tra i due l’amore sembra essere ritornato, ma il noto cantante sardo ha molti dubbi soprattutto dopo la ... chenews

chiara___ciulla : RT @Trash28797634: 'Patrick vai da un'altra parte' SERENA ENARDU MA CHI CAZZO SEI MA TORNA A VENDERE FITVIA E LIBERACI UNA VOLTA PER TUTTE… - andreandrea66 : LA ENARDU HA DETTO CHE È L'UNICA AD AVER PAGATO PER ENTRARE AL GF:' IO PAGO SERENA MENTE' #GFVIP - stylesxella : RT @Trash28797634: 'Patrick vai da un'altra parte' SERENA ENARDU MA CHI CAZZO SEI MA TORNA A VENDERE FITVIA E LIBERACI UNA VOLTA PER TUTTE… -