Scontro Renzi-Bonafede sulla prescrizione: Maggioranza in bilico (Di lunedì 3 febbraio 2020) È braccio di ferro sulla riforma della prescrizione all’interno della Maggioranza. Botta e risposta tra Bonafede e il leader di Italia Viva, Renzi. Forza Italia sta alla finestra e strizza l’occhio a Matteo. La riforma della prescrizione rimane nodo cruciale sui destini della Maggioranza. Mentre la Corte di Cassazione annuncia il collasso dei processi in … L'articolo Scontro Renzi-Bonafede sulla prescrizione: Maggioranza in bilico proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ManlioDS : Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione no… - Giusepp07184707 : RT @ManlioDS: Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione non ci tiria… - TTore58 : RT @ManlioDS: Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione non ci tiria… -