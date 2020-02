Pago e Serena Enardu, notte di passione al Grande Fratello Vip (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu – fortemente voluto dal Grande Fratello Vip che ha deciso di far entrare la ex tronista come concorrente del reality malgrado il no a chiare lettere del pubblico – si fa bollente. Dopo che i due, lasciatisi al termine dell’esperienza di Temptation Island Vip, si sono scambiati parole d’amore nel momento in cui lei è rientrata in casa nell’ottava puntata del programma di Canale 5 Pago ha prontamente provveduto a costruire una capanna per godersi un po’ di intimità con la compagna ritrovata. Ma è lo stesso Grande Fratello a offrire loro una possibilità per stare vicini vicini indisturbati. La notte di Pago e Serena Enardu A disposizione di Pago e Serena viene infatti messa la capsule room nella quale i due trascorrono la loro prima notte insieme. Carezze, baci, parole sussurrate ma anche movimenti di ... tvzap.kataweb

_shadesofmalik : RT @mikysunny: Paolo zittisce Zequila e difende Patrick. Fabio Testi inorridito dalla capanna costruita da Pago e Serena per una scopata e… - wishingnialler : RT @casilloelino: Fabio ( a Denver): ma chi ci ha dormito in quella capanna? Denver: pago e serena Fabio: dai ridicoli, per farsi una trom… - AndreaGDiMaio : RT @papagena22: Fabio Testi sulla capanna di Pago e Serena ???????????? 'ma dai per fare una trombata... e fatevela a casa no?!' ?? #GFVIP… -