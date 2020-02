Milano, vandalizzata la targa dedicata a Giuseppe Pinelli. Il sindaco Sala: “Ne metteremo una nuova” (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stata oltraggiata e danneggiata la targa dedicata a Giuseppe Pinelli in piazza Segesta. Dopo la strage di piazza Fontana l’anarchico e partigiano fu trattenuto per accertamenti dalla polizia di Milano e morì nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 precipitando da una finestra della questura. A denunciare l’accaduto è Roberto Cenati, presidente provinciale dell’Anpi di Milano, che lo definisce una “gravissima provocazione” e chiede alle autorità “di individuare i responsabili di questo ignobile atto”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto su Facebook che “non basterà quanto accaduto la scorsa notte in piazzale Segesta a fermare la nostra volontà di restituire a Giuseppe Pinelli giustizia e rispetto”. Il primo cittadino ha ricordato che il 12 dicembre alla presenza del presidente della Repubblica sono state commemorate ... ilfattoquotidiano

