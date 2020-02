Mafia: Di Matteo (Csm), 'protezione Scarantino non affidata solo a gruppo Falcone-Borsellino' (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Per quanto mi risulta la protezione di Vincenzo Scarantino non era affidata esclusivamente al gruppo investigativo 'Falcone e Borsellino', so che andavano nel luogo in cui si trovava ma sapevo anche che c'erano dei funzionari del servizio di protezione, tanto è v liberoquotidiano

