L’arte di Gianluca Cimminiello custodita in un tronco spezzato a Secondigliano (Di lunedì 3 febbraio 2020) Da un tronco spezzato, prende vita un cassetto dei ricordi, quelli di Gianluca Cimminiello, il tatuatore ucciso dalla camorra 10 anni fa. La sua arte custodita nei ceppi spezzati del plesso Piantedosi della "Sauro Errico Pascoli" di Via Fratelli Rosselli, a Secondigliano. Susy Cimminiello, sorella di Gianluca: "Non volevamo trasformare questo tronco in qualcosa di diverso, volevamo invece che restasse così com'è a testimonianza delle radici e dei segni che restano quando una vita si spezza". Presente anche don Luigi Ciotti: "Noi siamo la memoria viva dei nostri cari". fanpage

