Kate nella bufera: chiude il suo primo patronage per bambini. I sudditi: "Sei una madre, vergognati" - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sandra Rondini chiude per mancanza di fondi un ente per l'infanzia di cui la Duchessa era patrona, ma per cui negli anni non si sarebbe mai spesa molto, tanto che ora a salvarlo ci penserà una giovane intellettuale pronta a sfidare la Middleton nel sociale chiude per mancanza di fondi l'Art Room, il primo tra i patronage ottenuto da Kate Middleton dalla Regina subito dopo essersi sposata con il Principe William. Dalle accuse lanciate dai dipendenti dell’ente, che verranno presto in gran parte licenziati, c’è quella, come riporta la BBC, che la Duchessa di Cambridge non si sia data granché da fare per sostenere attivamente questo progetto in cui si utilizza l’arte come strumento terapeutico per stimolare bambini che vengono da realtà difficili. In questo patronage, ottenuto da Kate nel 2012, la Duchessa di Cambridge è stata attiva mecenate solo per pochi anni e in rare ... ilgiornale

