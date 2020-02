Il colpo di ‘grazia’ a Caldoro, Mara Carfagna: “Ci vuole candidato più forte” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti A dare il colpo di ‘grazia’ (è il caso di dire) a Stefano Caldoro, già in bilico minacciato dalle mira di Fratelli d’Italia sulla Campania, ci pensa la bella Mara Carfagna. In un primo momento la più quotata come candidato del centrodestra a presidente della Regione Campania, non si è mai mostrata tanto interessata a scendere in campo, ma a fare la guerra al forzista, ex governatore a quanto pare sì. Senza girarci troppo intorno e con il suo impareggiabile savoir faire lo silura con classe. “Si potrebbe avanzare una candidatura più forte, più popolare” dice commentando le prossime regionali in Campania nel corso della riunione del comitato scientifico di Voce Libera. Insomma con Caldoro si perde. “Credo che bisogna uscire dal vecchio schema De Luca- Caldoro” dichiara la vicepresidente della Camera sembrando così più vicina alle posizioni espresse da ... anteprima24

