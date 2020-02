Grande Fratello Vip, Pupo e Alfonso Signorini: "Serena Enardu in casa? Anche il governo non è stato votato" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pupo è scatenato quando si parla di Pago e Serena Enardu al Grande Fratello Vip. Al noto cantante non sfugge il fatto che Serena sia entrata nella casa nonostante il parere contrario degli spettatori, e lo sfrutta per una battuta di attualità politica. "Molti italiani hanno detto che Serena non dovr liberoquotidiano

fattoquotidiano : FIRENZE TI SPIA Mille telecamere: arriva il grande fratello di Nardella @salvini_giacomo #fattoquotidiano #edicola… - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… - matteosalvinimi : Serata Grande Fratello?? #GFVIP -