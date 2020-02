Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia spiazza tutti con una confessione inaspettata, ma poi… (Di lunedì 3 febbraio 2020) Clizia Incorvaia fa una confessione inaspettata, poi però si avvicina a Paolo Ciavarro. Ecco che cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia ha un altro fuori dalla Casa Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha messo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro davanti alle immagini della loro conoscenza. tutti al di fuori della Casa hanno pensato che tra i due stesse per nascere qualcosa. Clizia, infatti, aveva confidato alle sue “amiche” che Paolo era il suo tipo. Anche se Paolo aveva detto di non essere interessato a lei per mancanza di attrazione fisica, la mamma Eleonora Giorgi e il papà Massimo Ciavarro hanno visto in lui qualcosa in più. Tuttavia, dopo il video e le allusioni di conduttore e opinionisti, Clizia si è confidata con Licia Nunez e ha parlato di un uomo che frequenta fuori dalla Casa. Non è la ... kontrokultura

