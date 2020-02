Estate 2020, secondo gli esperti previsto caldo record (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo un inverno mite, con scarse piogge e con temperature piuttosto elevate per la stagione, gli esperti iniziano a temere la possibilità di un Estate dominata da un caldo record nel 2020. La situazione meteo-climatica dei prossimi mesi potrebbe infatti essere piuttosto tragica dominata da temperature molto elevate. gli ultimi aggiornamenti stagionali stanno confermando sempre più il fatto che la prossima Estate 2020 sarà dominata dagli anticicloni nord-africani, e la prossima stagione potrebbe rimanere agli annali come la più calda dell’ultimo secolo, caratterizzata da caldo e afa che si protrarranno per molto tempo. Estate 2020: caldo record L’Estate del 2020 potrebbe, già da ora, avere molte somiglianze con la stessa stagione del 2003, che passo alla storia per essere una delle più calde di sempre. Le tendenze di questi mesi infatti evidenziano alcune anomalie termiche ... notizie

MarcoMoriniTW : Louis Tomlinson ritorna in Italia in estate con TRE nuove date ??#LTITalianSummerTour Info sui concerti, prezzi dei… - vogue_italia : Una delle sfumature più intense del fucsia che ora appare sui vestiti ricchi di ruches e volant. È il colore da sce… - LiveNationIT : Dopo uno show andato sold out in meno di un’ora, @Louis_Tomlinson torna in Italia per tre indimenticabili date esti… -