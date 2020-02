Coronavirus, nuovo focolaio a Pechino: 9 contagiati in ospedale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un focolaio di nuovi casi di Coronavirus è stato confermate nell’ospedale Fuxing della Capital Medical University di Pechino. Lo comunica oggi la struttura in una conferenza stampa. Miao Jianhong, vicedirettore del distretto di Xicheng della capitale, dove si trova l’ospedale, rivela che i nove casi confermati, di cui cinque operatori medici e quattro pazienti ospedalizzati nella terapia intensiva del reparto di cardiologia, sono stati inviati ad un ospedale designato per il trattamento. Secondo Miao, la maggior parte dei casi sono lievi. Un’indagine iniziale ha mostrato che lo scoppio dei casi ravvicinati è legato all’infezione del personale medico. La causa specifica è oggetto di indagine e coloro che sono stati a stretto contatto, si trovano attualmente sotto osservazione. L’ultimo bollettino ufficiale delle autorità cinesi ha fissato a 362 il ... open.online

Agenzia_Ansa : + FLASH ++ #Coronavirus: ricoverato allo Spallanziani un nuovo paziente, è in rianimazione ++ FLASH - MediasetTgcom24 : Virus cinese, Spallanzani ha isolato il nuovo coronavirus - Tg3web : È stato isolato in tempi record il nuovo Coronavirus dall'equipe dello Spallanzani di Roma dove sono ricoverati, in… -