Coronavirus il figlio di Fabio Testi è bloccato in Cina l’attore è all’oscuro di tutto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabio Testi è al “Grande Fratello Vip 2020” e non può sapere che il figlio Fabio Jr è bloccato in Cina per il Coronavirus. Nella casa più spiata d’Italia non si hanno contatti con l’esterno e gli inquilini non sono informati di quello che accade nel mondo. Il figlio dell’attore non sarebbe rientrato in Italia proprio a causa di questo stop. Fabio Testi jr sta bene ma si troverebbe attualmente rinchiuso in Cina, dove gestisce delle attività con altri italiani. Pare che non riesca a rimpatriare proprio a causa dell’epidemia che sta flagellando il Paese. Si troverebbe a Shanghai, dove con altri tre connazionali e la stilista spagnola Lola segue l’apertura di un ristorante. «Per gli italiani è stata subito casa, per gli stranieri un posto nuovo e di qualità, per i cinesi una curiosità e adesso anche un trend», aveva spiegato il giovane veronese riferendosi al ... musicaetesti.myblog

