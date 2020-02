Bafta Awards, Al Pacino inciampa e cade sul red carpet - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Novella Toloni Ingresso a effetto per l’attore americano che, alla Royal Albert Hall, è stato vittima di una rovinosa caduta mentre entrava alle premiazioni in compagnia della fidanzata Meital Dohan Agli Bafta Awards - gli Oscar del cinema inglesi - non è passato inosservato l'ingresso rocambolesco di Al Pacino. L'attore e regista statunitense ha catturato la scena inciampando sulla scalinata della Royal Albert Hall di Londra, cadendo a terra tra lo stupore generale e i flash dei fotografi. A trionfare al Bafta Awards è stato il film "1917" che ha ricevuto ben sette premi tra i quali "Miglior film". Tre le statuette assegnate a "Joker" e due quelle andate a "Parasite". Grande delusione per "The Irishman" che, nonostante le dieci candidature, non è riuscito a ottenere nessun premio. Renée Zellweger e Joaquin Phoenix hanno invece portato a casa l'ambito premio di "Miglior ... ilgiornale

donatellabc : RT @AE_Italia: Complimenti Joaquin ???? Dopo essersi unito agli attivisti di Animal Equality in una grande protesta pacifica per i diritti a… - pollypulas : RT @AE_Italia: Complimenti Joaquin ???? Dopo essersi unito agli attivisti di Animal Equality in una grande protesta pacifica per i diritti a… - spacenicom : RT @AE_Italia: Complimenti Joaquin ???? Dopo essersi unito agli attivisti di Animal Equality in una grande protesta pacifica per i diritti a… -