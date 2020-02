Antonella Clerici al posto di Elisa Isoardi da giugno? L’ipotesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) La prova del cuoco di Elisa Isoardi sostituita in estate da un nuovo programma di cucina condotto da Antonella Clerici? E’ stato il settimanale Vero a lanciare l’indiscrezione: Antonella Clerici potrebbe condurre un nuovo programma di cucina, in onda su Rai1 in estate, dopo la fine de La prova del cuoco. Nell’ultimo numero della rivista, uscita in edicola qualche giorno fa, è stato infatti pubblicato un trafiletto in cui si parla della possibilità che da giugno, quindi quando Elisa Isoardi con La prova del cuoco avrà terminato la sua stagione televisiva, ad occupare lo spazio nel palinsesto ora affidato, appunto, a La prova del cuoco, potrebbe essere Antonella Clerici con una trasmissione culinaria nuova di zecca, che la prima rete trasmetterebbe nei caldi mesi estivi, fino a settembre. Elisa Isoardi con La prova del cuoco cede il posto ad Antonella Clerici da giugno? ... lanostratv

