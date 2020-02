Amadeus, dagli esordi in radio (co bugia) fino al palco dell’Ariston (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arrivare a condurre il Festival di Sanremo per Amadeus è stato il coronamento del «sogno di una vita», arrivato dopo una carriera che proprio con la musica ha mosso i primi passi. Già nel tema della maturità da ragioniere Amadeus aveva le idee chiare sul suo futuro: nel tema d’esame, infatti, aveva rivelato la sua passione per la conduzione televisiva. Nato a Ravenna 57 anni fa, con la famiglia si trasferisce ventenne a Verona, dove frequenta come disk jockey radio Verona e poi radio Blu a metà degli anni ’80. La sua fuga dalla provincia passerà per una bugia raccontata al discografico che lo ha scoperto, Claudio Cecchetto, che pochi anni prima aveva fondato radio Deejay. Amadeus lo incontra in occasione del Festivalbar 1986 proprio a Verona, gli racconta di essere un doppiatore e di vivere a Milano ospitato da un amico. Tutto falso, Cecchetto però gli crede e gli chiede un demo, ... open.online

