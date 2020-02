Addio a Leila Janah, L’Imprenditrice dei Poveri: Aveva 37 Anni (Di lunedì 3 febbraio 2020) Per il mondo dell’imprenditoria cala il lutto. È morta prematuramente, all’età di soli 37 Anni, Leila Janah. La ragazza è deceduta lo scorso 24 gennaio, nella sua casa di New York, ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. L’imprenditrice stava da tempo combattendo contro un tumore ai tessuti molli, il sarcoma epitelioide. Lei stessa Aveva condiviso la malattia con i suoi follower, attraverso i social network. Leila Janah era conosciuta da tutti come “l’imprenditrice dei Poveri“. Nata nel 1982 a Lewinston, vicino alle cascate del Niagara, in realtà era di origine indiana da parte di entrambi i genitori. Pochi Anni dopo, la famiglia si era trasferita in un sobborgo di Los Angeles. Quando ancora frequentava le scuole medie, la ragazza Aveva iniziato a voler dare una mano ai meno abbienti, dato che la sua stessa famiglia viveva in condizioni ... youreduaction

RaiNews : Morta a 37 anni per un raro cancro. Con le sue due aziende, ha dato lavoro a più di undicimila persone, tra India e… - fanpage : Addio imprenditrice dei poveri - politicadonna : #Usa. #Addio a #Leila #Janah, l'imprenditrice dei #poveri -