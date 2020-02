Un contagiato da coronavirus si è suicidato a Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) Un contagiato da coronavirus si è suicidato a Wuhan, città cinese epicentro dell’epidemia. Secondo alcune fonti, l’uomo si sarebbe impiccato a un cavalcavia. Secondo altri invece, l’uomo si sarebbe lanciato nel vuoto. La notizia è stata riportata da tutti i media internazionali, in testa France24, che ha rivelato le motivazioni alla base della tragica scelta del contagiato. contagiato si è suicidato a Wuhan, cresce il numero dei morti L’uomo si sarebbe infatti recato all’ospedale, che però ha rifiutato di accoglierlo. Non volendo esporre al rischio di contagio tutta la sua famiglia, ha preferito l’estremo gesto. Nella Repubblica Popolare Cinese il bilancio dei contagiati continua a salire, così come la tensione. Al momento si stimano all’incirca 12mila persone contagiate, mentre il numero dei morti sale a 304, con 45 nuovi decessi nella ... notizie

