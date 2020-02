Udinese Inter 0-0 LIVE: Vecino vicino al gol (Di domenica 2 febbraio 2020) Alla Dacia Arena, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Inter 0-0 MOVIOLA 18′ Vecino vicino al gol – Sfonda sulla sinistra Moses crossa in mezzo e Vecino prova a metterla dentro di coscia. Palla fuori 8′ Tiro di De Paul – L’argentino si avvicina all’area e scarica un sinistro violento che Padelli alza sopra la traversa 5′ Tiro di Eriksen – Buona chance per il danese che tira forte ma centrale dal limite dell’area, Musso para. 1′ Tiro di Esposito – Scivola Becao e il 2002 si avventa sul pallone si avvicina al limite dell’area e fa partire un tiro che Musso devia in angolo Fischio ... calcionews24

