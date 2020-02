Tennis, Australian Open: Thiem ko, Djokovic campione per l’ottava volta (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Novak Djokovic, campione uscente, ha vinto l’Australia Open sconfiggendo nella finale l’austriaco Dominic Thiem. Si tratta dell’ottavo successo a Melboure per il Tennista serbo e del diciassettesimo in un torneo del grande slam. Djokovic si porta a casa il titolo con un punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Da domani il Tennista serbo tornerà numero uno al mondo in classifica. Durante il match, Dominic Thiem ha commesso diversi errori gratuiti che gli sono costati la vittoria. «Mi congratulo con Thiem. È stato un match molto duro. È andato vicino al successo e penso che presto vincerà uno, anzi più, prove del Grande Slam. Auguro il meglio a lui e al suo team», ha esordito Dominic dopo l’ottavo trionfo della sua carriera agli Australian Open. «In questo 2020 sono accadute cose incredibili – ha proseguito il Tennista serbo -. Gli incendi in ... open.online

Eurosport_IT : 'É stato un capolavoro questo match di Djokovic' ???? Il serbo vince così il suo 8° Australian Open ?????? ??… - SkySport : ? #AusOpen, vince Novak #Djokovic ?? In finale battuto #Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 ?? Per Djokovic 8° titolo all'… - repubblica : Tennis, Australian Open: trionfa Djokovic, Thiem si arrende in cinque set [aggiornamento delle 14:25] -