Super Bowl 2020 in diretta su 20 e Dazn (Di domenica 2 febbraio 2020) Nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2020 andrà in scena, all’Hard Rock Stadium di Miami, il Super Bowl, che vedrà sfidarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. L'evento sarà visibile in Italia in chiaro su 20 e a pagamento su Dazn. Fischio d’inizio: 24.30 (ora italiana)Sulla rete tematica Mediaset (visibile anche in live streaming sul sito e sull'app di Sport Mediaset) diretta da Marco Costa la telecronaca della 54esima edizione di uno degli appuntamenti sportivi (e non solo) più seguiti nel mondo sarà affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Inviato, Gabriele Cattaneo. Domani, alle 18.00, sempre su 20, ampia sintesi della serata.Super Bowl 2020 in diretta su 20 e Dazn pubblicato su TVBlog.it 02 febbraio 2020 09:55. blogo

Sport_Mediaset : #Superbowl2020 + #Jlo + #Shakira: uno spettacolo da non perdere ?? Domani da mezzanotte sul Canale 20 e sito/app… - MassMarianella : Potenzialmente potrebbe essere uno dei Super Bowl più belli e spettacolari degli ultimi anni. Le premesse ci sono t… - djkhaled : . #ad @OfficialBelaire super bowl MIAMI -