Steven Seagal, accusa di molestie: “All’audizione si tirò giù la zip” (Di domenica 2 febbraio 2020) Steven Seagal accusato di molestie da diverse donne È uno dei più grandi divi mondiali per quanto riguarda gli action movie. Tuttavia, Steven Seagal, protagonista domenica sera su Rete 4 con Into The Sun, nasconde forse pesanti scheletri nell’armadio. L’attore ed esperto di arti marziali è finito nuovamente nel mirino delle colleghe, che gli hanno imputato molestie sessuali. Ad accendere i riflettori Julianna Marguiles, la quale denunciò un tentativo di molestie, in seconda istanza ha preso parola Portia De Rossi, la compagna della conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, mostro scarso nello spettacolo a tinte USA. L’attrice ha raccontato che Steven Seagal la convocò per un’audizione. Dopo essersi messo accanto a lei le spiegò come fosse cruciale la chimica su schermo e, mentre proferiva queste parole, si tirò giù la zip dei pantaloni. La reazione imperturbabile ... kontrokultura

