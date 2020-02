Sampdoria, Yoshida: «Molto felice di essere qui» (Di domenica 2 febbraio 2020) Sampdoria, visite terminate per il nuovo colpo in entrata dei blucerchiati: ecco le prime parole di Maya Yoshida Eccolo l’ultimo colpo della Sampdoria in entrata. Questa mattina Maya Yoshida si è infatti sottoposto alle visite mediche al “Laboratorio Albaro”. Tutto bene per ora, il calciatore nipponico ha rilasciato alcune battute ai cronisti presenti all’esterno della clinica: «Sono felice di essere qui. Pronto per la nuova avventura? “Le visite sono andate». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

