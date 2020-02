Inter che passa 2-0 in casa dell'Udinese e resta in scia alla Juve. Primo tempo equilibrato, intenso, ma senza occasioni vere occasioni da rete. Nella ripresa Esposito, titolare al posto dello squalificato Lautaro,fallisce una buona chance (47').I friulani provano a far gioco,ma i nerazzurri passano al 64' con Lukaku che sfrutta un cross di Barella in area e batte Musso. Su rigore (Sanchez steso dal portiere), arriva il raddoppio Inter e la doppietta personale di Lukaku (gol numero 16 in Serie A per il belga) al 71'.(Di domenica 2 febbraio 2020) Riparte l'che passa 2-0 in casa dell'e resta in scia alla Juve. Primo tempo equilibrato, intenso, ma senza occasioni vere occasioni da rete. Nella ripresa Esposito, titolare al posto dello squalificato Lautaro,fallisce una buona chance (47').I friulani provano a far gioco,ma i nerazzurri passano al 64' con Lukaku che sfrutta un cross di Barella in area e batte Musso. Su rigore (Sanchez steso dal portiere), arriva il raddoppioe la doppietta personale di Lukaku (gol numero 16 inA per il belga) al 71'.(Di domenica 2 febbraio 2020)

TelevideoRai101 : Posticipo Serie A, Udinese-Inter 0-2 - sportli26181512 : Udinese-Inter, la MOVIOLA LIVE: contatto in area tra Skrinar e Okaka, Di Bello lascia correre: In scena il posticip… - Zaffakhan17 : Commento sul primo tempo: non so se sto guardando il posticipo di serie A o la coppa d’Africa -