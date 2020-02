Milano, picchia la fidanzata dopo averle controllato il cellulare e la sequestra in casa per ore (Di domenica 2 febbraio 2020) Un trentaseienne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per stalking e sequestro di persona, per aver picchiato la fidanzata dopo averle controllato il cellulare e averla segregata in casa per ore. La ventunenne è riuscita a chiamare aiuto gridando da un balcone e i poliziotti l'hanno liberata. fanpage

