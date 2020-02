Meteo 7 Giorni: ondata di FREDDO flash dall'Artico, FREDDO, NEVE e BUFERE (Di domenica 2 febbraio 2020) Meteo SINO ALL'8 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE Il potente scudo anticiclonico di matrice sub-tropicale continua a rafforzarsi sull'Italia e sul Mediterraneo, supportato dalla rimonta di correnti calde d'estrazione subtropicale. La presenza dell'anticiclone non è comunque garanzia di bel tempo incontrastato, in quanto vi è un mix fra caldo in quota ed infiltrazioni d'aria più umida nei bassi strati provenienti da ovest. Statisticamente siamo nel periodo che dovrebbe essere il più FREDDO dell'anno e invece sta esplodendo la primavera. L'eccessiva forza del Vortice Polare si oppone per ora alle discese fredde fino alle nostre latitudini, anche se tempo qualche giorno ed improvvisamente cambierà tutta la circolazione con l'ingresso di un impulso polare. Attendendo questa fase più scoppiettante, per ora l'Italia rimane sotto il dominio anticiclonico, pur alle prese ... meteogiornale

