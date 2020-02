Mara Venier si arrabbia con il suo pubblico a Domenica In: “Fate silenzio!” (Di domenica 2 febbraio 2020) Tutti conoscono Mara Venier come una grandissima professionista, sempre dedita alla buona riuscita del proprio lavoro. Anche per questo motivo, quando qualcosa non funziona per il meglio è sempre la prima a metterci la faccia e ad alzare la voce. Ed oggi è successo che, durante la diretta di Domenica In, la conduttrice se l’è presa con il suo pubblico invocando, in due momenti diversi della puntata, silenzio per il troppo rumoreggiare. Mara Venier si arrabbia con il suo pubblico La puntata di questo pomeriggio di Domenica In ha visto far i suoi ospiti artisti del calibro di Arisa, Gianluca Grignani e attrici come Vanessa Incontrada. Ma sembra che oggi la diretta tv del contenitore Domenicale di Rai 1 non abbia funzionato per il verso giusto, o meglio non come la padrona di casa Mara Venier avrebbe voluto. Durante l’intervista ad Arisa, infatti, la conduttrice ha interrotto la ... thesocialpost

