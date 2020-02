LIVE Udinese-Inter, Serie A calcio in DIRETTA: De Paul a supporto di Okaka e Lasagna (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.22 Numeri da capogiro per Lukaku in trasferta: il belga è il primo giocatore a segnare 10 reti nelle sue prime 10 partite fuori casa di Serie A dai tempi di Shevchenko. 20.19 Occhi puntati su Kevin Lasagna, che ha segnato il suo primo gol in Serie A nel gennaio 2016. Proprio contro l’Inter, con la maglia del Carpi. 20.16 Due vittorie e due pareggi per Luca Gotti alla Dacia Arena: da quando è stato promosso come allenatore della prima squadra non ha mai perso in casa. 20.13 L’arrivo dell’Udinese: I bianconeri sono arrivati alla Dacia Arena#UdineseInter #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/OOJSXKNsQ1 — Udinese calcio (@Udinese 1896) February 2, 2020 20.10 L’Inter è reduce da 4 partite con l’Udinese con porta inviolata in Serie A, più che contro qualsiasi altra squadra. 20.07 L’Udinese ha realizzato 7 ... oasport

Inter : ANTONIO CONTE LIVE - La conferenza del mister alla vigilia di Udinese-Inter - fcin1908it : LIVE, UDINESE-INTER 0-0: Esposito al debutto dal primo minuto, spazio a Eriksen a centrocampo -… - IDonwload : RT @FcInterNewsit: LIVE - Udinese-Inter, le ufficiali: Handa alza bandiera bianca, tocca a Padelli. Esposito con Lukaku, Eriksen c'è https:… -