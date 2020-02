La realizzazione del primo ospedale d'emergenza di Wuhan (Di domenica 2 febbraio 2020) È pronto il primo ospedale costruito appositamente nella città di Wuhan per far fronte all’emergenza coronavirus. La struttura ospedaliera dal nome Huoshenshan è stata realizzata appositamente per accogliere le migliaia di persone colpite dalla malattia. Da record i tempi necessari alla sua realizzazione:10 giorni. L’ospedale, al suo interno, conta 1.000 posti letto e potrà dare assistenza fino a 10.000 pazienti. Da domani al suo interno vi lavoreranno 1.400 dottori esperti sul campo delle malattie infettive e specialisti della prevenzione di epidemie. Sofia Dinolfo  ilgiornale

ILGIOCATTOLAIO : REGGIO EMILIA – Anche #Confcommercio entra nel gruppo dei sostenitori del progetto UniMoRe 2020 e si affianca agli… - GiovannaGazzolo : RT @GRAB_Roma: La cinquecentesca #ViaGiulia oggi è così (foto sotto) anche se dal 2015 deve diventare così (foto sopra) con la realizzazion… -