Johnny Depp colpito dall’ex moglie: un audio incastrerebbe Amber Heard (Di domenica 2 febbraio 2020) Nell’odissea legata al divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, dopo le accuse di violenze di lei (con tanto di filmato diffuso dall’attrice) spunta un audio in cui la star ammetterebbe di aver colpito l’attore. Lo rivela il Daily Mail, che ha lanciato la notizia destinata ad accendere ben più di un riflettore sulla scottante faccenda. Johnny Depp e Amber Heard: l’audio choc Ci sarebbe un audio pronto a riscrivere parte della travagliata storia di reciproche accuse tra i celebri ex coniugi di Hollywood. Stavolta, riporta il Daily Mail in esclusiva, il contenuto sarebbe talmente esplosivo da procurare uno strascico importate – mediatico e, forse, anche giudiziario – per l’attrice. Si tratterebbe di un file registrato consensualmente durante una sessione di terapia di coppia datata 2015, prima del collasso della loro unione, in cui la star confesserebbe di aver picchiato ... thesocialpost

