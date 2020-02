Harvey Weinstein "non ha i testicoli" secondo una testimone al processo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una delle accusatrici di Harvey Weinstein, l'attrice Jessica Mann, ha dato una singolare testimonianza al processo che vede l'ex produttore imputato per stupri e molestie sessuali: 'non ha i testicoli' Harvey Weinstein non ha i testicoli - e non in senso figurato. Una delle testimoni al processo contro l'ex-produttore, accusato di stupri e molestie sessuali ha dato una singolare testimonianza della sua esperienza con Weinstein. L'attrice Jessica Mann ha testimoniato in un tribunale di Manhattan a partire dalle ore 10.00 di venerdì e ha raccontato che il produttore la obbligò a fare del sesso orale nel 2013, o giù di lì. Con Weinstein la Mann aveva un rapporto malato, per sua ammissione, anche a causa della sua inesperienza nel sesso. La vera "rivelazione" della testimonianza di Mann è che l'attrice ... movieplayer

