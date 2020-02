‘Gf Vip 4’ | Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sempre più vicini E lui ad Antonio Zequila

‘Gf Vip 4’ - Salvo Veneziano ospite in radio contro Alfonso Signorini dopo l’ingresso di Serena Enardu : “Improvvisamente il pubblico sovrano non conta più nulla!” : Salvo Veneziano è ad oggi uno dei protagonisti indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip durante la quale ha catalizzato l’attenzione del pubblico a causa delle controverse dichiarazioni esclamate all’indirizzo della collega e gieffina Elisa De Panicis (QUI i dettagli) che gli sono costate la squalifica dal reality show. Dalla sua uscita dalla Casa del Gf Vip 4 è passato quasi un mese ma l’ex Pizzaiolo del ...

‘Gf Vip 4’ - Antonio Zequila paparazzato prima del reality mentre bacia una nota concorrente del ‘Gf 16’! E intanto lui nella Casa svela che il suo ultimo flirt è stato con… : La vita privata di Antonio Zequila come è noto a tutti è sempre stata ricca di storie d’amore e passioni ma negli ultimi giorni gli è stato attributo un flirt inaspettato con una modella che non è passata per niente inosservata nel tempo. Stiamo parlando della showgirl Mila Suarez conosciuta al pubblico prima per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2013 come corteggiatrice del tronista Eugenio Colombo e poi per essere stata nel 2017 una delle ...

‘Gf Vip 4’ - Clizia Incorvaia smorza le speranze di chi spera di vederla con Paolo Ciavarro e fa un’importante rivelazione! (Video) : Il presunto flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è uno degli argomenti che più appassionano i telespettatori del Grande Fratello Vip 4. L’ex moglie di Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni ed il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, proprio ieri sera durante la puntata serale del reality hanno ricevuto la visita inaspettata della mamma di Paolo che ha messo al corrente i due ragazzi della ship che molti hanno nei loro ...

‘Gf Vip 4’ - le reazioni di alcuni volti noti all’ottava puntata del reality show! (Video) : La puntata del Grande Fratello Vip 4 andata in onda ieri sera è stata ricca di sorprese, ma anche battibecchi. Ciò che ha più suscitato reazioni non solo tra i telespettatori, ma anche tra molti volti noti è stato l’incontro romantico tra Pago e la sua ex fidanzata Serena Enardu. Nonostante il televoto della prima puntata del reality avesse negato l’ingresso in Casa alla Enardu, gli autori ieri sera le hanno comunque permesso di ...

‘Gf Vip 4’ contro la finale de ‘Il cantante mascherato’ : ecco chi ha vinto la gara di ascolti! : È stata una vittoria decisiva quella della finale de Il cantante Mascherato sulla ottava puntate della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Se l’ultima puntata dello show canoro targato Rai 1 e condotto da Milly Carlucci ha conquistato 4.432.000 spettatori con il 22% di share, il reality show di Canale 5 ha catturato 2.920.000 spettatori e uno share pari al 17%. E voi che cosa ne pensate? Avete seguito la finale de Il cantante ...

‘Gf Vip 4’ - ottava puntata : Serena Enardu nuova concorrente - Paolo Ciavarro riabbraccia la mamma Eleonora Giorgi (che sogna il flirt con Clizia Incorvaia) - eliminata Rita Rusic. In nomination vanno… : Alfonso Signorini ha aperto l’ottava puntata del Gf Vip 4 con la promessa di una ‘puntata ricca di emozioni e di colpi di scena’ e cosi è stato tra confronti, emozioni e discussioni. Dopo i saluti ai suoi compagni di viaggio, gli opinionisti Wanda Nara e Pupo, il conduttore ha iniziato la serata facendo vedere ai ‘vipponi’ e soprattutto alle donne quello che è accaduto in settimana, ovvero lo scontro tra Adriana Volpe e Rita Rusic (QUI il post ...

‘Gf Vip 4’ - è ufficiale : Serena Enardu è una nuova concorrente! : La nuova puntata del Grande Fratello Vip 4 ha riservato ai telespettatori una grande sorpresa: l’ingresso di Serena Enardu come concorrente. L’ex tronista di Uomini e Donne era già apparsa nella prima puntata del reality, quando ha avuto un incontro molto emozionante col suo ex, il cantante Pago. I due si erano lasciati durante il falò di confronto al termine della loro esperienza a Temptation Island Vip. Oggi, a distanza di mesi, i ...

‘Gf Vip 4’ - è scontro tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia che tuona : “Sei una voltagabbana - pensavo fossi una brava persona!” : Non si placano i malumori e le discussioni all’interno della casa del Grande Fratello e questa volta è stato il turno di Antonella Elia e Clizia Incorvaia che in zona beauty hanno avuto un diverbio. Il tutto sembra essere partito quando la Incorvaia stava per farsi un bagno rilassante ma un commento della Elia, ovvero “Tu giochi a fare la diva” sembra averla turbata; il motivo della discussione pare sia stato per degli occhiali da sole che ...

‘Gf Vip 4’ - Clizia Incorvaia ammette di essere attratta da Paolo Ciavarro - ma… (video) : Non sembrano ancora del tutto chiari i rapporti tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, infatti, sin dall’inizio hanno palesato una certa simpatia reciproca. Era stata la siciliana ad ammettere di essere incuriosita dal figlio di Eleonora Giorgi il quale, dal canto suo, aveva confidato ai suoi compagni “a pelle non mi piace, non c’è attrazione fisica” (QUI il ...

‘Gf Vip 4’ - Serena Enardu rivela : “Vedere Pago accanto ad altre donne mi fa male - oggi capisco cosa ha provato lui a ‘Temptation Island’…”. E svela il romanticissimo gesto che compie per lui ogni giorno : Come andrà a finire tra Serena Enardu e Pago una volta finita l’avventura di lui nella Casa del Grande Fratello Vip 4? Ancora non ci è dato saperlo, ma quel che è certo è che il cantautore sardo non ha mai nascosto di essere ancora molto innamorato della sua compagna, un po’ come ha realizzato anche l’ex tronista, che dopo gli imponenti dubbi che l’hanno travolta durante la loro avventura a Temptation Island Vip, a tal ...

‘Gf Vip 4’ - Barbara Alberti insulta Wanda Nara - poi si ricorda delle telecamere e si copre il microfono (Video) : Dopo aver affascinato gran parte del pubblico del Grande Fratello Vip 4 all’inizio della sua avventura in Casa, Barbara Alberti nel corso della sua avventura nel reality di Canale 5 è riuscita anche ad attirare a sé grandi critiche da parte degli spettatori, che non hanno per nulla gradito alcune sue esternazioni particolarmente colorite. Diverse le frasi, infatti, che secondo il popolo dei social avrebbero dovuto comportare la squalifica ...

‘Gf Vip 4’ - Massimo Ciavarro a ‘Chi’ : “Mio figlio Paolo Ciavarro non sgomita - ma sono convinto che alla lunga potrebbe vincere. È entrato da single - ma Clizia Incorvaia…” : E’ giovane, bello, ma soprattutto educato e gentile con tutti Paolo Ciavarro, uno dei concorrenti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Grazie a questa avventura stiamo iniziando a conoscere meglio il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e proprio quest’ultimo alle pagine del settimanale Chi ha raccontato qualcosa in più del suo rapporto con lui, ed ha anche svelato come ha reagito quando ha saputo che avrebbe ...

'Gf Vip' - duro scontro tra Rita Rusic e Adriana Volpe : Ancora scintille all'interno della casa del 'GF Vip'. Le protagoniste stavolta sono Rita Rusic e Adriana Volpe. Ecco cosa è successo. Continuano i litigi e le discussioni all'interno della casa del 'GF Vip'. La tensione tra gli inquilini sembra davvero essere ...

‘La guerra è finita’ vs ‘Gf Vip’ : chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del lunedì : A contendersi la maggior parte del pubblico televisivo nella prima serata di lunedì 27 gennaio la fiction di Rai Uno e il...