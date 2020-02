FORMAZIONI Atalanta Genoa: Zapata e Pinamonti dal primo (Di domenica 2 febbraio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Atalanta Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Atalanta-Genoa, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2019/2020. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. All. Nicola. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

