Diodato a Sanremo 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Diodato Diodato torna a Sanremo con un brano scritto da lui ed incentrato su una storia d’amore in difficoltà, ma che vale ancora la pena di essere vissuta. Il cantante, che mancava sul palco da soli due anni, si esibisce per la prima volta da solo nella categoria Big. Diodato: età e carriera Antonio Diodato, classe 1981, è nato ad Aosta, è cresciuto a Taranto e poi si è trasferito a Roma. Ha mosso i primi passi in ambito musicale a Stoccolma e il suo primo album, E forse sono pazzo, risale al 2013. Laureato al DAMS di Roma in Cinema, ha collaborato a diverse colonne sonore, ultima quella de La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, e lo scorso anno si è anche cimentato come attore in Un’Avventura di Marco Danieli. Di album ne ha pubblicati finora altri due, A ritrovar bellezza nel 2014 e Cosa siamo diventati nel 2017, mentre il quarto è prossimo all’uscita. Ha collaborato con ... davidemaggio

IlContiAndrea : Il #PremioLunezia per Sanremo va a Diodato per il testo “Fai rumore” mentre tra i Giovani vince brano “Nel bene e n… - OndeFunky : A qualche giorno da #Sanremo2020 ho incontrato @DiodatoMusic e abbiamo chiacchierato di vita (anche meravigliosa),… - clarit91 : Io per la finale di Sanremo spero nella vittoria di Diodato,la sua gentilezza e delicatezza sono commoventi -