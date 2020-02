Coronavirus, a isolarlo un team tutto al femminile. La direttrice dell’Istituto: «Ora più semplice trovare un vaccino» (Di domenica 2 febbraio 2020) Un team quasi completamente al femminile quello del laboratorio di Virologia dell’istituto nazionale Malattie infettive dell’ospedale Spallanzani di Roma che ha isolato il Coronavirus. La squadra, diretta da Maria Rosaria Capobianchi e coordinata da Maria Pisciotta, è composta da 14 donne e un uomo. Capobianchi ha spiegato che il risultato ottenuto «è il frutto del lavoro di squadra, della competenza e della passione dei virologi di questo istituto, da anni in prima linea in tutte le emergenze sanitarie nel nostro Paese». «L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all’emergenza Coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate», ha aggiunto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani. «Adesso sarà più semplice trovare un vaccino per il Coronavirus, la coltivazione ... open.online

