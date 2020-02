Calcio, a Nocera Inferiore la nazionale Under 20 di Franceschini (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSarà lo stadio San Francesco di Nocera Inferiore ad ospitare la settima e ultima gara della nazionale Under 20 al torneo otto nazioni. Gli azzurrini dopo aver battuto la Polonia, la Repubblica Ceca, il Portogallo e la Svizzera ed ottenuto un pareggio in rimonta contro l’Inghilterra affronteranno questa volta i pari età dell’Olanda nel match in programma il prossimo 31 marzo alle ore 14:00 e che si terrà nello stadio di Nocera Inferiore. Prima dell’Olanda, la squadra allenata da Daniele Franceschini il 27 marzo affronterà in Germania i padroni di casa. Una partita decisiva per il vertice della classifica dato che i tedeschi sono appena ad una lunghezza, alle spalle degli azzurrini. Infatti, la nazionale Under 20 guida attualmente la classifica con 13 punti seguita dalla Germania a 12 punti. L'articolo Calcio, a Nocera Inferiore la nazionale ... anteprima24

